В 30 ящиков разложили 540 кг яблок. Сколько кг яблок можно разложить в 42 ящика, если в каждый ящик класть на 4 кг больше

Математика

В 30 ящиков разложили 540 кг яблок. Сколько кг яблок можно разложить в 42 ящика, если в каждый ящик класть на 4 кг больше

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