В 30 ящиков разложили 540 кг яблок. Сколько кг яблок можно разложить в 42 ящика, если в каждый ящик класть на 4 кг больше
Математика
В 30 ящиков разложили 540 кг яблок. Сколько кг яблок можно разложить в 42 ящика, если в каждый ящик класть на 4 кг больше
Ответ(ы):
Гость:
540/30=18 ящиков получилось (18+4) * 42=924 можно разложить 924 кг
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