Постоянно дующие ветры от тропиков к экватору

География
Постоянно дующие ветры от тропиков к экватору
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Автор: Гость
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Гость:
ПАССАТЫ!!! только что сам это делал..)
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