Постоянно дующие ветры от тропиков к экватору
География
Постоянно дующие ветры от тропиков к экватору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПАССАТЫ!!! только что сам это делал..)
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