Построй задачу с решением 12*4-7*6
Математика
Построй задачу с решением 12*4-7*6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама сказала купить 4 упаковки молока за 12 рублей и 6 упаковок творога за 7 рублей . На сколько рублей покупка молока обошлась дороже?
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