HELP BRO! вставить слова в текст( надеюсь помогут люди выше 4 класса)

Английский язык
HELP BRO! вставить слова в текст( надеюсь помогут люди выше 4 класса)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. C 2. B 3. B 4. D 5. A 6. D/B
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