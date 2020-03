Написать программу, которая выводит пример на вычитание (в пределах 100), запрашива??т ответ пользователя, проверяет его и выводит сообщение "Правильно!" или "Вы ошиблись" и правильный результат. program ProgramXY; const n=10...

Информатика

Написать программу, которая выводит пример на вычитание (в пределах 100), запрашива??т ответ пользователя, проверяет его и выводит сообщение "Правильно!" или "Вы ошиблись" и правильный результат. program ProgramXY; const n=100; var inputText : integer; begin Randomize; var x := Random(n) + 1; var y := Random(n) + 1; var z := x - y; writeln('Решите пример: ', x, ' - ', y, ' = '); readln(inputText); if inputText = z then writeln('Правильно!') else writeln('Вы ошиблись! Правильный ответ: ', z) end. НАДО СДЕЛАТЬ БЛОК-СХЕМУ К ПРОГРАММЕ

