Помогите Your friends has just come back from the language course in Great Britain.Write a list of questions to ask him/her learning experiences

Английский язык
Помогите Your friends has just come back from the language course in Great Britain.Write a list of questions to ask him/her learning experiences
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваши друзья только что вернулись с языковых курсов в Великобритании.Напишите список вопросов, чтобы спросить его/ее опыта обучения
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