Каковы были причины введения в стране опричных порядков . вопрос из истории росси??

История
Каковы были причины введения в стране опричных порядков . вопрос из истории росси??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще опричнина была вызвана несколькими причинами: 1- мать Ивана Грозного - Елена Глинская была убита боярами , и это оставило очень печальный след на жизнь Ивана Грозного и он преследовал цель отомстить им 2 - в 1554 г Иван Грозный узнал о боярских симпатиях к удельному князю Владимиру старицкому во время тяжелой болезни государя. и именно тогда у него впервые зародилось недоверие к Адашеву и Сильвестору ( это были участники избранной рады, приближенные царя) 3- неупорядоченные отношения монарха и боярской аристократии 4- последний повод это побег воеводы и близкого друга Царя - Андрея Курбского в Литву , на сторону врага.
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