С каждого из двух полей собрано по 240 и картофеля.площадь второго поля на 2 га больше площади первого,но урожай картофеля на нем был на 2 ц с 1 га меньше, чем на первом поле. Сколько тонн картофеля было собрано с 1 га на каждо...

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С каждого из двух полей собрано по 240 и картофеля.площадь второго поля на 2 га больше площади первого,но урожай картофеля на нем был на 2 ц с 1 га меньше, чем на первом поле. Сколько тонн картофеля было собрано с 1 га на каждом поле?

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