С каждого из двух полей собрано по 240 и картофеля.площадь второго поля на 2 га больше площади первого,но урожай картофеля на нем был на 2 ц с 1 га меньше, чем на первом поле. Сколько тонн картофеля было собрано с 1 га на каждо...
Алгебра
С каждого из двух полей собрано по 240 и картофеля.площадь второго поля на 2 га больше площади первого,но урожай картофеля на нем был на 2 ц с 1 га меньше, чем на первом поле. Сколько тонн картофеля было собрано с 1 га на каждом поле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240т=2400цПусть на первом поле собирали х ц с 1га, тогда на втором х-2 ц с 1га.2400/х -площадь первого поля, 2400/(х-2)- площадь второго2400/(х-2) - 2400/х =21200/(х-2) -1200/х =1 (домножим все на (x(x-2))1200х -1200х+ 2400 =х(х-2) 2400=х2 -2хх2-2х-2400=0D=4+9600= 982х=(2+98)/2=50 ц50ц - собрано с 1 га на первом участке50-2=48ц - с 1 га на второмОтвет: 50ц и 48ц
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