В пяти одинаковых кусках ткани было по 135м ситца, а в девяти одинаковых кусках было по 25м сатина. На сколько метров сатина меньше, чем ситца? Во сколько раз ситца больше, чем сатина?

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В пяти одинаковых кусках ткани было по 135м ситца, а в девяти одинаковых кусках было по 25м сатина. На сколько метров сатина меньше, чем ситца? Во сколько раз ситца больше, чем сатина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 135 × 5 = 675 (м) - всего ситца. 2) 25 × 9 = 225 (м) - всего сатина. 3) 675 - 225 = 450 (м) - сатина меньше, чем ситца. 4) 675 : 225 = 3 (раза) - ситца больше, чем сатина. Ответ: сатина меньше, чем ситца на 450 м; ситца больше, чем сатина в 3 раза.
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