В пяти одинаковых кусках ткани было по 135м ситца, а в девяти одинаковых кусках было по 25м сатина. На сколько метров сатина меньше, чем ситца? Во сколько раз ситца больше, чем сатина?

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В пяти одинаковых кусках ткани было по 135м ситца, а в девяти одинаковых кусках было по 25м сатина. На сколько метров сатина меньше, чем ситца? Во сколько раз ситца больше, чем сатина?

Автор: Гость