Что это означает? Винт M4 x 10
Черчение
Что это означает? Винт M4 x 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размер гаек и болтов часто дается через указание их резьбы в метрической системе – например, болт M4, как у тебя.Каждому размеру гайки или болта соответствует определенный размер головки или гаечного ключа в миллиметрах (мм), у тебя это 10 мм
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