В каком приложении есть однородные сказуемые? Дождик вымочит,солнце высушит. Заковал мороз озера и реки, но не навеки. Не кирпич, а человек города строит. Зимой солнце светит, но не греет.
Русский язык
В каком приложении есть однородные сказуемые? Дождик вымочит,солнце высушит. Заковал мороз озера и реки, но не навеки. Не кирпич, а человек города строит. Зимой солнце светит, но не греет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В последнем. (Зимой солнце светит, но не греет. (светит, не греет))
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