В каком приложении есть однородные сказуемые? Дождик вымочит,солнце высушит. Заковал мороз озера и реки, но не навеки. Не кирпич, а человек города строит. Зимой солнце светит, но не греет.

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В каком приложении есть однородные сказуемые? Дождик вымочит,солнце высушит. Заковал мороз озера и реки, но не навеки. Не кирпич, а человек города строит. Зимой солнце светит, но не греет.

Автор: Гость