У правильній шетикутній призмі більша діагональ дорівнює 4 \sqrt{3} см і нахилена до основи під кутом 60 градусів. Знайти площу повної поверхні призми.
Математика
У правильній шетикутній призмі більша діагональ дорівнює 4 \sqrt{3} см і нахилена до основи під кутом 60 градусів. Знайти площу повної поверхні призми.
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