Художній твір обис писанки будь ласка

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Художній твір обис писанки будь ласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найбільш мені подобається розмальовувати писанки. Коли я це роблю, то на душі настає легкість.  Одного разу я з своєю сестрою (мамою, подругою,,,) вирішили підготувати власні писанки до Пасхи. Ми підготували свої робочі місця і взялись за справу. З початку ми нанесли малюнок олівцем, а згодом гарячим воском розмальовували писанку. На моїй писанці були різні візерунки, які визначали (показували) щастя та добробут сім*ї. Мені дуже подобається розмальовувати писанки і це стало традицією. Ну якось так))))) Якщо доповниш, то буде краще))
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