Пищевая цепь в которую входит удод

Биология
Пищевая цепь в которую входит удод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растение(к примеру дерево) - растительноядное животное(в нашем случае гусеница) - насекомоядкое ( удод)
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