Как выучить стих за пять минут "В горах моё сердце"

Литература
Как выучить стих за пять минут "В горах моё сердце"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Если ты дома,и тебе лень то выучи так сеье,а уже с утра ты расскажешь на 5(проверено) 2)Если ты в шк,то вызубри,а если не получается напиши на руку(проверено) Удачи!
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