Скажите названия растения пожалуйста надо очень

Биология
Скажите названия растения пожалуйста надо очень
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