Упростите выражения 2(m+1)^-4m
Математика
Упростите выражения 2(m+1)^-4m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=2(m^2+2m+1)-4m =2m^2+4m+2-4m=2m^2+2= 2(m^2+2)
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