Реши уравнения с комментированьем и зделай проверку (700:х+20):4=40 2×(500-y:3)=820 пожалу??та помагите не могу решить

Гость: Гость:

Раздели уравнение на несколько частей, решай постепенно. При этом можно применять простые правила решения уравнений, известные с 1 класса. Попробую объяснить на первом уравнении: (700: х +20) : 4 = 40 Представь , что это простое уравнение, где : (700:х+20) - это неизвестное делимое 4 - это делитель 40 - частное . Чтобы найти неизвестное делимое , нужно частное умножить на делитель: 700 : х +20 = 40*4 700:х +20= 160 Чтобы найти неизвестное слагаемое (700:х) , нужно из суммы (160) вычесть известное слагаемое (20) : 700:х= 160 -20 700:х= 140 Чтобы найти неизвестный делитель (х), нужно делимое (700) разделить на частное (140). х= 700:140 х= 5 Проверим: (700:5+20):4= (140+20):4= 160:4= 40 Можно применять взаимно-обратные действия , т.е. при переносе чисел с одной части уравнения в другую : умножение меняется на деление , или наоборот ; сложение - на вычитание, или наоборот. Кроме того обе части уравнения можно умножать или делить на одно и то же число. Попробую объяснить на втором уравнении: 2*(500-у:3) = 820 Перенесем число 2 в другую часть уравнения , изменяя умножение - на деление: 500- у:3= 820 :2 500-у:3= 410 - (у:3) = 410-500 - (у:3) = -90 Умножим обе части уравнения на (-1). Получится простое уравнение: у:3= 90 Переносим число 3 в другую часть уравнения , меняем деление- на обратное действие - умножение: у=90*3 у= 270 проверим: 2* (500-270:3) = 2* (500-90)=2*410=820 " Педагог" из меня еще тот, надеюсь помог. Удачи!