Почему собака друг человека а не кошка

Окружающий мир
Почему собака друг человека а не кошка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака умнее чем кошка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение x-1/x^2 + x-2/x^2+ x-3/x^2...+ 1/x^2=7/15
Ответить
Другие предметы
Любой из вас держал этот предмет в руках. Им пользовались на орбите советские космонавты, но не пользовались американские астронавты. Что это за пр...
Ответить
Математика
-2(х-2)-(5-х)=1 помогите пожалуйста
Ответить
Геометрия
Известно, что треугольник ABC подобен треугольнику MNK, угол A равен углу M, угол B равен углу N, а P треугольника ABC : Р треугольника MNК = 2:3 ...
Ответить
Алгебра
Преобразуйте в многочлен стандартного вида: (x-7)^2-3x(x+5)
Ответить