Почему собака друг человека а не кошка
Окружающий мир
Почему собака друг человека а не кошка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака умнее чем кошка
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