Любой из вас держал этот предмет в руках. Им пользовались на орбите советские космонавты, но не пользовались американские астронавты. Что это за предмет? Чем его заменили астронавты?
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Любой из вас держал этот предмет в руках. Им пользовались на орбите советские космонавты, но не пользовались американские астронавты. Что это за предмет? Чем его заменили астронавты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот предмет это карандаш
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