Известно, что треугольник ABC подобен треугольнику MNK, угол A равен углу M, угол B равен углу N, а P треугольника ABC : Р треугольника MNК = 2:3 Найдите отношение NK:BC
Геометрия
Известно, что треугольник ABC подобен треугольнику MNK, угол A равен углу M, угол B равен углу N, а P треугольника ABC : Р треугольника MNК = 2:3 Найдите отношение NK:BC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВ=х, ВС=у, АС=z, K-коэффициент подобия, тогда MN=Kx, NK=Ky, MK=Kz Pabc=x+y+z Pmnk=Kx+Ky+Kz=K (x+y+z) Pabc/Pmnk=(x+y+z)/(K (x+y+z)=2/3 K=3/2 NK/BC=K×BC/BC=3/2
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