Почему больному с затруднении дыханием дают подышать с кислородной подушки
Химия
Почему больному с затруднении дыханием дают подышать с кислородной подушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что при нарушении дыхания поступает воздух, но с ним очень мало кислорода.
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