Біологія конспект про воду

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Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Поверхня земної кулі на ¾ укрита водою: океанами, морями, озерами, річками. У великій кількості вода перебуває також в атмосфері та в земній корі. Кількість води на поверхні Землі дорівнює приблизно 1,4 млрд. км. Кожний живий організм має у своєму складі воду. Людський організм середньої маси містить близько 5 відер води, тобто 65 % тіла людини становить вода. У разі втрати 10–12 % вологи настає смерть. Картопля містить 77 % води, молоко – 90 %, огірок – 99 %. Тому ми можемо впевнено сказати, що вода і життя на нашій планеті нероздільні. Вода існує на Землі у трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному. Вода текуча, прозора, без смаку, без запаху, без кольору. З багатьма твердими, рідкими, газоподібними речовинами утворює однорідні суміші. Ці суміші називаються розчинами. Воду називають розчинником, а іншу речовину розчину – розчиненою речовиною. У розчині частинки розчиненої речовини рівномірно розподіляються між молекулами води. Розчини можуть складатися з двох чи більше розчинених речовин. Приклади: вода розчиняє цукор, кухонну сіль. Запам’ятай: більшість твердих речовин краще розчиняються в гарячій воді, ніж у холодній. Газоподібні речовини, навпаки, гірше розчиняються в гарячій воді. Адже під час нагрівання молекули газу віддаляються одна від одної на великі відстані. Газові мінеральні води, наприклад, «Березівська», готують, розчиняючи вуглекислий газ у воді з мінеральних джерел. Вода – найкращій розчинник. Здатність речовини розчинятися у воді називають розчинністю. Щоб приготувати розчин із відомою кількістю твердої речовини, потрібно насамперед обчислити її масу та масу води. Запам’ятай: числові значення маси та об’єму води однакові. Це означає, що 100 мл води мають масу 100 г, 1 л води – 1 кг. Воду не зважують, її завжди виміряють мірним посудом. З розчинами, розчиненням речовин у воді ми постійно зустрічаємося в природі та побуті. Для живлення рослин необхідно, щоб поживні речовини ґрунту були розчинені у воді. У морській воді розчинені у великій кількості солі, тому вона на смак солоно-гірка. Розчинами є малярні фарби, парфуми, багато ліків виготовляються у вигляді розчинів. Приготування їжі, прання білизни, миття посуду також не можливе без води. Немає такої галузі господарської діяльності, де б не була потрібна вода. Люди використовують її в харчовій промисловості, у процесі одержання металів, ліків, хімічних волокон, практично всього, що отримують штучно. Багато води споживає сільське господарство. Вода необхідна для зрошування полів. Вода відіграє важливу роль у житті рослин, тварин і самої людини. Без неї не можливе існування живих організмів. Кожна доросла людина щодня споживає з їжею майже 2 л води. Здоров’я, існування людини й усього живого на Землі залежить від чистоти води. На нашій планеті є великі природні запаси води, однак несолоної (питної) води на нашій планеті в тисячі раз менше, ніж солоної. Нестача питної води відчутна вже тепер, і їй загрожує забруднення. Людина та її господарська діяльність є головним джерелом забруднення води. Тому ухвалено закони про охорону вод, за цим стежить держава. Зберігати воду чистою – означає зберігати здоров’я, життя та красу довкілля.