Какого лица слово построил?
Русский язык
Какого лица слово построил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 лицо - Он построил
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