При помоле ржи получается 75% муки. Сколько ржи надо взять, чтобы получить 200 кг муки
Математика
При помоле ржи получается 75% муки. Сколько ржи надо взять, чтобы получить 200 кг муки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200×100÷75=20000/75=800/3=266_2/3(кг)-ржи нужно взять, чтобы получить 200 кг муки
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