На рисунке изображён график функции

Математика
На рисунке изображён график функции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество нулей функции равно двум, так как график пересекает ось Ох в двух точках.
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