Помогите решить плиз срочно 1. У Кости спросили сколько лет его отцу.Костя ответи??, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше своей сестры, а папе и сестре 50лет. Сколько лет отцу? 2. Какой цифрой оканчивается значения в...
Математика
Помогите решить плиз срочно 1. У Кости спросили сколько лет его отцу.Костя ответи??, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше своей сестры, а папе и сестре 50лет. Сколько лет отцу? 2. Какой цифрой оканчивается значения выражения 8977*3249+387387:819-851*243??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.косте 15 лет 15*3=45 лет его папе 15:3=5 лет сестре 45+5=50 лет папе и сестре
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