Помогите решить плиз срочно 1. У Кости спросили сколько лет его отцу.Костя ответи??, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше своей сестры, а папе и сестре 50лет. Сколько лет отцу? 2. Какой цифрой оканчивается значения в...

Математика

Помогите решить плиз срочно 1. У Кости спросили сколько лет его отцу.Костя ответи??, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше своей сестры, а папе и сестре 50лет. Сколько лет отцу? 2. Какой цифрой оканчивается значения выражения 8977*3249+387387:819-851*243??

Автор: Гость