Докажите равенство двух равнобедренный треугольников по боковой стороне и высот?? ,проведенной к основанию.

Геометрия
Докажите равенство двух равнобедренный треугольников по боковой стороне и высот?? ,проведенной к основанию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота образует два прямоугольных треугольника. Где высота катет, а боковая сторона гипотенуза. Для равенства двух прямоугольных треугольников достаточно равенств гипотенуз и катетов
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