ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАЧУ ПО БИОЛОГИИ!!! ОЧЕНЬ МНОГО!!! но задача сложноватая

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Согласно условию задачи: А - пурпурная окраска стебля а - зеленая окраска стебля В - рассеченый лист а - цельнокрайный лист Теперь посмотрим какие результаты получились в результате скрещивания и расщепление потомства согласно таблицы: 1. АаВв (пурпурно рассеченные) х АаВв (пурпурно рассеченные) = ААВВ(пурпурно рассеченные) АаВв(пурпурно рассеченные) - в общей сложности данные генотипы дают 9 частей или 258 особей; ААвв(пурпурная окраска цельные листья), Аавв(пурпурная окраска цельные листья) - в общей сложности эти растения дают 3 части от общего количества или 95 растений; ааВВ(зеленая окраска рассеченные листья), ааВв(зеленая окраска рассеченные листья) - эти растения так же дают 3 части или 100 растений из урожая; аавв(зеленая окраска цельные листья) - эти растения представляют 1 часть или 28 растений. То есть оба родителя дигетерозиготны, и данный урожай является иллюстрацией 3 закона Менделя. 2. Аавв (пурпурно цельнокрайные) х ааВв(зелёные рассеченые) = АаВв(пурпурно рассеченные) - в общей сложности данные генотипы дают 1 часть или 117 особей;Аавв(пурпурная окраска цельные листья) - в общей сложности эти растения дают 1 часть от общего количества или 122 растения; ааВв(зеленая окраска рассеченные листья) - эти растения так же дают 1 часть или 126 растений из урожая; аавв(зеленая окраска цельные листья) - эти растения представляют 1 часть или 119 растений. 3. ААВВ(пурпурно рассеченные) х аавв(зеленые цельнокрайные) = АаВв(пурпурные цельнокрайные) так как в данном потомстве нет расщепления по фенотипам. в данном случае родители гомозиготны по всем признакам.