Решите уравнение x-1/x^2 + x-2/x^2+ x-3/x^2...+ 1/x^2=7/15
Алгебра
Решите уравнение x-1/x^2 + x-2/x^2+ x-3/x^2...+ 1/x^2=7/15
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