Найдите внутренний угол правильного восьмиугольника
Математика
Найдите внутренний угол правильного восьмиугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма внутренних углов плоского выпуклого n-угольника равна (n-2)*180 n-количество углов (8-2)*180=1080 1080/8=135 один угол в правильном восьмиугольнике составляет 135 градусов
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