We use mush (enough)/a little (not mush but enough) with uncountable nouns перевод

Гость: Гость:

Определённо не mush,а much. Перевод - Мы используем much ( если чегото много) / a little ( не много, но достаточно) с не исчесляемыми существительными. much - много, a little - не много но добавлю от себя пример much money много денег,a little money не много, но достаточно денег ( деньни не исчисляемы) нельзя сказать - один деньги два деньги итд