Подчеркните в словах орфограммы? Кричат,кричит,кричал,звонить, звонит, звонил,сме??ить, смешит,смешил,пищать,пищит,пищал.

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Подчеркните в словах орфограммы? Кричат,кричит,кричал,звонить, звонит, звонил,сме??ить, смешит,смешил,пищать,пищит,пищал.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подчеркнуть буквы:крИЧАт,крИчит,крИЧАл,звОнить,звонит,звОнил,смЕШИть,смЕШИт,смЕШИл,пиЩАть,пищит,пиЩАл.(большими буквами выделено подчёркивание).
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