РЕБЯТА СРОЧНО ВОПРОС ПО БИОЛОГИИ НАПИШИТЕ ПРИЗНАКИ ТОГО , ЧТО ПТИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ПТИ??ЕЙ, А ЯЩЕРИЦА ЯЩЕРИЦЕЙ. И СОВСЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ ТОГО ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ)))) БУДУ ООЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА ТЕМ КТО ОТВЕТИТ, ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖЕН О...

Биология

РЕБЯТА СРОЧНО ВОПРОС ПО БИОЛОГИИ НАПИШИТЕ ПРИЗНАКИ ТОГО , ЧТО ПТИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ПТИ??ЕЙ, А ЯЩЕРИЦА ЯЩЕРИЦЕЙ. И СОВСЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ ТОГО ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ)))) БУДУ ООЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА ТЕМ КТО ОТВЕТИТ, ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ, А В ИНТЕРНЕТЕ НИЧЕГО ПРО ПРИЗНАКИ НЕ НАПИСАНО

Автор: Гость