РЕБЯТА СРОЧНО ВОПРОС ПО БИОЛОГИИ НАПИШИТЕ ПРИЗНАКИ ТОГО , ЧТО ПТИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ПТИ??ЕЙ, А ЯЩЕРИЦА ЯЩЕРИЦЕЙ. И СОВСЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ ТОГО ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ)))) БУДУ ООЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА ТЕМ КТО ОТВЕТИТ, ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖЕН О...
Биология
РЕБЯТА СРОЧНО ВОПРОС ПО БИОЛОГИИ НАПИШИТЕ ПРИЗНАКИ ТОГО , ЧТО ПТИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ПТИ??ЕЙ, А ЯЩЕРИЦА ЯЩЕРИЦЕЙ. И СОВСЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ ТОГО ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ)))) БУДУ ООЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА ТЕМ КТО ОТВЕТИТ, ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ, А В ИНТЕРНЕТЕ НИЧЕГО ПРО ПРИЗНАКИ НЕ НАПИСАНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к примеру количество хромосом
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