ПОМОЩЬ!Напишите названия процессов происходящих в природе с участием соединений углерода?

Гость: Гость:

Например горение угля: C + O2 =CO2(при обогащении кислородом) 2C+O2=2CO(при недостатке кислорода) С участием углерода протекают множество биологических процессов: фотоситез,расщепление белков и т.д. А так только горение я и знаю в природе)