ПОМОЩЬ!Напишите названия процессов происходящих в природе с участием соединений углерода?
Химия
ПОМОЩЬ!Напишите названия процессов происходящих в природе с участием соединений углерода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например горение угля: C + O2 =CO2(при обогащении кислородом) 2C+O2=2CO(при недостатке кислорода) С участием углерода протекают множество биологических процессов: фотоситез,расщепление белков и т.д. А так только горение я и знаю в природе)
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