Разъясните смысл термина "предмет ведения". Какие законы принимаются по предметам ведения РФ и по предметам совместного ведения? (Кратко, пожалуйста)

Обществознание
Разъясните смысл термина "предмет ведения". Какие законы принимаются по предметам ведения РФ и по предметам совместного ведения? (Кратко, пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К предметам ведения РФ относится сфера общественных отношений,регулирование которых отнесено исключительно к компетенции РФ. Относятся сферы жизни общества,отрасли и подотрасли хозяйства,а также социальной культурной деятельности,виды имущества, его объекты,находящиеся под воздействиям и в распоряжении органов федеральной власти (федеральные банки,транспорт,ядерная энергетика,федеральная собственность,военная техника и др.)
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