Что такое этнос, какие его признаки, типы этноса?
Обществознание
Что такое этнос, какие его признаки, типы этноса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Э́ТНОС Мужской род Исторически сложившаяся общность людей (племя, народность, нация), имеющая социальную целостность и своеобразно-индивидуальный стереотип поведения. "Славянский э."
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