Помогите пожалуйста очень надо2. Отметьте неправильный ответ. Причинами неудач первого Азовского похода были: А) затяжной характер похода; Б) отсутствие единого командования; В) слабость артиллерии; Г) отсутствие флота.
История
Помогите пожалуйста очень надо2. Отметьте неправильный ответ. Причинами неудач первого Азовского похода были: А) затяжной характер похода; Б) отсутствие единого командования; В) слабость артиллерии; Г) отсутствие флота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если по правде то Б) отсутствие единого командования., а если отметить неправильный ответ, то скорее всего- это А) затяжной характер похода.
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