Почему созревают фрукты и овощи в равнинных местах раньше,чем в горных?Почему в парнике можно получит урожай несколько раз в год?
Химия
Почему созревают фрукты и овощи в равнинных местах раньше,чем в горных?Почему в парнике можно получит урожай несколько раз в год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В горах холоднее, давление ниже, воздух разреженней. Потому что в парнике благоприятные условия: жарко и влажно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Разъясните смысл термина "предмет ведения". Какие законы принимаются по предметам ведения РФ и по предметам совместного ведения? (Кратко, пожалуй...
Обществознание
Математика
Помогите решить плиз срочно 1. У Кости спросили сколько лет его отцу.Костя ответи??, что сам он втрое моложе папы, но втрое старше своей сестры, ...
Химия