Почему созревают фрукты и овощи в равнинных местах раньше,чем в горных?Почему в парнике можно получит урожай несколько раз в год?

Химия

Почему созревают фрукты и овощи в равнинных местах раньше,чем в горных?Почему в парнике можно получит урожай несколько раз в год?

Автор: Гость