Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти. А Дременути навтікача, зачепити за живе, робити публіку; Б п'ятами накивати, дати драла, дати ногам знати; В дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще п...

Українська мова

Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти. А Дременути навтікача, зачепити за живе, робити публіку; Б п'ятами накивати, дати драла, дати ногам знати; В дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза; Г розводити боби, збігло за водою, розводити теревені; Д дати ногам волю, дати тягу, намастити п'яти салом.

Автор: Гость