Морфологический разбор имени существительного : Встречу

Русский язык
Морфологический разбор имени существительного : Встречу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя .сущ,неодушевл,женский род,един.род,вин падеж
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