А) 28 - (28 - 7); б) (28 - 7): 7; в) 28 - 28 : 7. варіанти відповідей до задачі

Математика

А) 28 - (28 - 7); б) (28 - 7): 7; в) 28 - 28 : 7. варіанти відповідей до задачі

Автор: Гость