А) 28 - (28 - 7); б) (28 - 7): 7; в) 28 - 28 : 7. варіанти відповідей до задачі
Математика
А) 28 - (28 - 7); б) (28 - 7): 7; в) 28 - 28 : 7. варіанти відповідей до задачі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 28 - (28 - 7) = 7 1) 28-7 = 21 2) 28-21=7 б) (28 - 7): 7= 3 1) 28-7=21 2) 21 : 7=3 в) 28 - 28 : 7 = 24 1) 28:7 = 4 2) 28 - 4 = 24
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