Помогите написать примеры на все формулы сокращенного умножения
Алгебра
Помогите написать примеры на все формулы сокращенного умножения
Ответ(ы) на вопрос:
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(0,2a+3b)² (4x-0,5b)² 1/216*b²-625c² (3m+2n)³ (2k-c)³ 343x^6+1/125*y^9 0,008a³-1000b³
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