5.) Так называли крестьян, которых дворянин мог продать и купить. Кроссворд по окру??ающему миру 3 класс рабочая тетрадь(33стр. N°2) Пожалуйста помогите

Окружающий мир

5.) Так называли крестьян, которых дворянин мог продать и купить. Кроссворд по окру??ающему миру 3 класс рабочая тетрадь(33стр. N°2) Пожалуйста помогите

Автор: Гость