5.) Так называли крестьян, которых дворянин мог продать и купить. Кроссворд по окру??ающему миру 3 класс рабочая тетрадь(33стр. N°2) Пожалуйста помогите
Окружающий мир
5.) Так называли крестьян, которых дворянин мог продать и купить. Кроссворд по окру??ающему миру 3 класс рабочая тетрадь(33стр. N°2) Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крепостные крестьяны.
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