Моя малая Родина письмо
Литература
Моя малая Родина письмо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в России в городе ______. Мне очень нравится свой город и своя страна! В моём городе очень много достопремечательностей например ________. Я очень люблю свой город!
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