Моя малая Родина письмо

Литература
Моя малая Родина письмо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в России в городе ______. Мне очень нравится свой город и своя страна! В моём городе очень много достопремечательностей например ________. Я очень люблю свой город!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите написать примеры на все формулы сокращенного умножения
Ответить
Окружающий мир
5.) Так называли крестьян, которых дворянин мог продать и купить. Кроссворд по окру??ающему миру 3 класс рабочая тетрадь(33стр. N°2) Пожалуйста пом...
Ответить
Литература
Как выучить стих за пять минут "В горах моё сердце"
Ответить
Английский язык
Помогите составить вопроси )Your friends has just come back from the language course in Great Britain.Write a list of questions to ask him/her lear...
Ответить
Алгебра
Как избавиться от минуса перед √3 в решении x= (-1)ⁿ * arcsin(- √3) + πm ????
Ответить