Составьте небольшой текст , описывающий изображенную на фотографии ситуацию . Употребите неопределенные и относительные местоимения . ( Обычно у меня такие задания не вызывают затруднений , я их делаю на раз два . Просто не з...
Русский язык
Составьте небольшой текст , описывающий изображенную на фотографии ситуацию . Употребите неопределенные и относительные местоимения . ( Обычно у меня такие задания не вызывают затруднений , я их делаю на раз два . Просто не знаю как начать ( но вы мне , пожалуйста , пример полный напишите )) Спасибо за ранее . Для 6 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начало примерно такое: я помню(или другие местоимения) этот день. я танцевал(а) с к расивой(ым).... ну и тому подобнее
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