Составьте небольшой текст , описывающий изображенную на фотографии ситуацию . Употребите неопределенные и относительные местоимения . ( Обычно у меня такие задания не вызывают затруднений , я их делаю на раз два . Просто не з...

Русский язык

Составьте небольшой текст , описывающий изображенную на фотографии ситуацию . Употребите неопределенные и относительные местоимения . ( Обычно у меня такие задания не вызывают затруднений , я их делаю на раз два . Просто не знаю как начать ( но вы мне , пожалуйста , пример полный напишите )) Спасибо за ранее . Для 6 класса

Автор: Гость