В ящике находятся 2белых,3черных и 5красных шаров. Наугад вынимают один шар.какого ??ероятность то, что этот шар черный? Заранее Спасибо огромное за ответ

Алгебра

В ящике находятся 2белых,3черных и 5красных шаров. Наугад вынимают один шар.какого ??ероятность то, что этот шар черный? Заранее Спасибо огромное за ответ

Автор: Гость