В ящике находятся 2белых,3черных и 5красных шаров. Наугад вынимают один шар.какого ??ероятность то, что этот шар черный? Заранее Спасибо огромное за ответ
Алгебра
В ящике находятся 2белых,3черных и 5красных шаров. Наугад вынимают один шар.какого ??ероятность то, что этот шар черный? Заранее Спасибо огромное за ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 10 шаров. Черных 3. Значит: 3/10
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