2 часть огэ. как это решить? помогите.

Гость: Гость:

Вводишь (x+3)^2 за новую переменную. например "а". тогда а^2+2а-8=0 простое квадратное уравнение. идём через D/4=(b/2)^2-c*a D/4=1+8=9 a1=-1+3=2 a2=-1-3=-4 подставляем в первоначальное: а=(x+3)^2 (х+3)^2=2 или (х+3)^2=-4 т.к. четная степень, отрицательным число быть не может и второй корень отпадает. рассматриваем (х+3)^2=2 х^2+6х-7=0 опять через D/4 корни х1=1 х2=-7 удачи!^_^