Помогите прошу1. Укажите деятелей эпохи правления Алексея Михайловича, осуществл??вшие реформаторскую деятельность, приехавших в Россию из-за границы. А) Симеон Полоцкий; Б) Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин; В) Василий Ва...
История
Помогите прошу1. Укажите деятелей эпохи правления Алексея Михайловича, осуществл??вшие реформаторскую деятельность, приехавших в Россию из-за границы. А) Симеон Полоцкий; Б) Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин; В) Василий Васильевич Голицын; Г) Юрий Крижанич.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симеон полоцкий Приехал из Белорусии
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