Металлический шар с радиусом 5 см был перелит в шары с радиусом 5 мм. Найдите количество полученных шаров.
Математика
Металлический шар с радиусом 5 см был перелит в шары с радиусом 5 мм. Найдите количество полученных шаров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 10.Потому что 5 см=50мм и 50:5=10. Вот и все :)
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